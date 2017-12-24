22.12.2017 - Автопарки скорой помощи больниц Марий Эл пополнится
В ближайшие дни больницы республики получат шестнадцать машин скорой помощи. Александр Евстифеев вручит ключи от транспорта главным врачам медорганизаций.
22.12.2017 - В Йошкар-Оле водитель без прав сбил пенсионерку, переходящую дорогу на красный
21 декабря автовладелец Volkswagen сбил 74‐летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
22.12.2017 - Предприятия малого и среднего бизнеса вышли в плюс с «Ростелекомом»
Более 40 предприятий малого и среднего бизнеса Республики Марий Эл выбрали пакет услуг «Ростелекома» «Быть в Плюсе» с момента запуска комплексного предложения в ноябре 2017 года.
21.12.2017 - В Йошкар-Оле в связи с новогодними праздниками запретили парковку транспорта
В связи с проведением в Йошкар-Оле праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2018 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств ...
21.12.2017 - В Йошкар-Оле полицейские изъяли фальшивую купюру номиналом в 5000 рублей
В дежурную часть отдела полиции в обратились струдники местного банка с сообщением о фальшивой купюре.
21.12.2017 - На остановках общественного транспорта Йошкар-Олы уже завтра появятся электронные табло
Уже с завтрашнего дня в Йошкар-Оле появятся электронные табло с указанием времени прибытия ближайших автобусов и троллейбусов. Таким образом, йошкаролинцы смогут на остановках узнать, через какое количество минут подойдет ожидаемый транспорт, сообщили в городской администрации.