Уже с завтрашнего дня в Йошкар-Оле появятся электронные табло с указанием времени прибытия ближайших автобусов и троллейбусов. Таким образом, йошкаролинцы смогут на остановках узнать, через какое количество минут подойдет ожидаемый транспорт, сообщили в городской администрации.